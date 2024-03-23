منطقة جنوب سيناء للكاراتيه تكرم أبطالها الدوليين (صور)

كرمت منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة محمود متولي، رئيس مجلس إدارة المنطقة، أبطالها الدوليين المشاركين في بطولة الدوري العالمي بدولة الإمارات ( الفجيرة 2024)، واهدائهم شهادة تقدير ودرع المنطقة، بحضور محمدفتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد مسعد، وكيل المديرية، وعدد من المدربين وأسر المكرمين. وذلك بصالة المنازلات باستاد طور سيناء الرياضي، على هامش دوري "جنوب سيناء للكاراتيه" في نسخته الثانية.
تكريم والد بطلتي الدوري العالمي بالفجيرة
كما جرى تكريم والد بطلتي الدوري العالمي بالفجيرة، البطلة جاسمين عمرو الحاصلة على المركز السابع، والبطله فيروز عمرو المشاركة في الدوري العالمي بالفجيرة، كما جرى تكريم الكابتن محمد وحيد، المدير الفني لمنتخب جنوب سيناء، والمدربين والفرق الحاصلة علي المراكز من الأول الي الثالث بشهادات تقدير واعطاء الفريق الفائز علي المركز الاول درع المنطقة تشجيعًا وتكريمًا لهم، ومديري الهيئات المشاركة في دوري جنوب سيناء واهدائهم درع المنطقة وشهادات تقديراً لدورهم والثناء على جهودهم لنشر رياضة الكاراتيه بجنوب سيناء. وفي الختام أهدى رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه دراع المنطقة لوكيل وزارة الشباب والرياضة محمد فتحي توفيق، وأحمد مسعد، وكيل المديرية تقديرًا لجهودهما ودعمهما لرياضة الكاراتيه على أرض المحافظة.
أبطال جنوب سيناء الدوليين المكرمين
وأبطال جنوب سيناء الدوليين المكرمين هم: البطلة جاسمين عمرو، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي.
والحاصلة على المركز السابع بمسابقة "كاتا" في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 14 سنة (الفجيرة 2024)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والبطل عبدالرحمن محمود متولي، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، والبطلة فيروز عمرو ، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي.
مشوار البطلة جاسمين عمرو عبدالحميد في بطولة الفجيرة
كانت نجمة منتخب مصر البطلة جاسمين عمرو عبدالحميد، من نادي شرم الشيخ الرياضي، قد حصلت على المركز السابع بمسابقة "كاتا" في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 14 سنة (الفجيرة 2024)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الماضي برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.
وأعرب عمرو عبدالحميد، والد فيروز وجاسمين عبر “البوابة نيوز” عن بالغ سعادته لحصوله نجلته على المركز السابع في بطولة تعد من أقوى البطولات التي تقام على مستوى العالم.
وقال عبدالحميد،: "إن البطلة جاسمين خاضت 4 مباريات متتالية وكانت فرصتها كبيرة جدًا في الفوز بميدالية ولكن قدر الله وما شاء فعل، حيث واجهت بطل المجموعة وكان سببًا في حصولها على المركز السابع، والحمد لله ادت اداء ممتازا وتمثيل مشرف لجنوب سيناء ولمديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد فتحي وكيل الوزارة، ومنطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة محمود متولي، رئيس مجلس إدارة المنطقة، ونادي شرم الشيخ الرياضي، برئاسة محمد الغندور، موجهًا كل الشكر والتقدير لكل من ساند ودعم البطلة جاسمين.
وفيما يتعلق بالبطلة فيروز شقيقة البطلة جاسمين والتي شاركت معها في نفس البطولة، اوضح والدها أن البطلة فيروز خاضت مباراتين وادت اداء مشرفا جدا ولكن الاصابة مأثرة عليها ولكن فنيًا فاهمة كويس جدا في مدارس الكاراتيه وأساليب الكاراتيه وتقيمها لما أحرزته مختلف تمامًا عن تقيمها لما أحرزته في البطولات الخاصة بالجمهورية ، مؤكدًا أنها بمشيئة الله ستعود للصدارة بعد تحسن اصابتها واقوى من الأول.
يشار إلى أن بطولة الفجيرة هي ثالث بطولة دولية رسمية للبطلتين فيروز وشقيقتها جاسمين، والأولى من الاتحاد الدولي للكاراتية رسميًا.
كان البطلتان قد شاركتا في بطولة جوميل الدولية بيلاروسيا المفتوحة (كاتا فردي) في عام 2019، وبطولة الإتحاد الأفريقي تحت ١٤ سنة الرسمية (كاتا فردي) في عام 2020، وأخيرًا بطولة الدوري العالمي للشباب تحت ١٤ سنة.