ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة خلال الساعات الأولى من اليوم السبت بطائرات مسيرة، مما أدى إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن تيريخوف قوله:" وقع انفجاران في منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف وسط الهجوم الروسي الأخير الذي استخدمت فيه طائرات شاهد بدون طيار، وبعد بضع دقائق، وقع الانفجار الثالث، ويتم التحقق حاليا من تقارير الضحايا والدمار."

وفي وقت سابق، حذرت القوات الجوية السكان من طائرات بدون طيار قادمة تم رصدها وهي تتحرك نحو منطقة بولتافا حيث صدر إنذار بغارة جوية في عدد من المناطق، بما في ذلك منطقة خاركيف.

وفي الساعات الأولى من يوم أمس، تعرضت خاركيف لضربة روسية ضخمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

خاركيف القوات الروسية طائرات مسيرة