رئيس وزراء الهند يدين بشدة الهجوم الإرهابي في موسكو

دان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة الروسية (موسكو).. معربا عن تضامنه مع روسيا حكومة وشعبا.

وقال مودي - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت- "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو.. أفكارنا وصلواتنا مع أسر الضحايا".. مضيفا "الهند متضامنة مع روسيا الاتحادية حكومة وشعبا في هذا الوقت العصيب".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن - أمس - وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ "كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.