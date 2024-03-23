"رابطة العالم الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي العاصمة الروسية (موسكو) والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

ونددت الرابطة - في بيان أودته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت- الهجوم الإرهابي المروع والذي خلف عشرات القتلى والمصابين، مجددة على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره الذي يرفض ويدين العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأسبابه.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي (موسكو) تعرض لهجوم مسلح مساء أمس؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.