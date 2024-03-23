بعد الحادث الإرهابي في موسكو| مقتل 62 شخصًا وإصابة 146 آخرين.. روسيا تعزز الإجراءات الأمنية في مطارات ومحطات القطارات.. ودول العالم تدين الهجوم على المركز التجاري

شهدت مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو هجومًا إرهابيًا على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، وتسبب تلك الهجوم بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، حيث أطلق 4 مسلحين النار بكثافة على رواد قاعة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو.

مقتل 62 شخصًا وإصابة 146 آخرين جراء الحادث الإرهابي

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام روسية، أن الهجوم الإرهابي على مول تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو راح ضحيته 62 قتيلًا وأصيب نحو 146 شخصًا كانوا داخل المول التجاري وفي قاعة الحفلات بمول "كروكس سيتي هول" التجاري.

كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، وأضافت أن الأمن الروسي يجري عمليات بحث وتفتيش في موقع الحادث والمناطق المجاورة، للوصول إلى الأدلة الجنائية ومعرفة ملابسات الحادث.

إجراءات أمنية في مطارات ومحطات القطارات بموسكو

نشرت السلطات الروسية، قوات الأمن الروسي في كل مكان بالقرب من موقع الهجوم الإرهابي على المول التجاري بمدينة "كراسنوجورسك"، كما قامت بتعزيز الأجرارات الأمنية في أماكن التجمعات مثل المطارات ومحطات القطارات، تحسبًا لأي عمل أرهابي آخر يستهدف أماكن تجمع المواطنين.

كما ألغت موسكو جميع الفعاليات العامة في خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تلك الهجوم الإرهابي الذي نتج عنه عشرات القتلى والجرحى، لان اي تجمعات قد تكون أكثر تعرضًا لهجمات إرهابية آخرى.

استخدام المروحيات لإطفاء حريق المركز التجاري

انتقلت عشرات سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإطفاء الحريق الذ نشب في قاعة كروكس داخل المول التجاري الروسي بمدينة "كراسنوجورسك" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية مروحيات حتى تتمكن من أطفاء الحريق الهائل داخل القاعة الموسيقية بالمول التجاري.

وأفادت وسائل إعلام روسية، نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحيات أسقطت نحو 160 طنا من المياه حتى تتمكن من إطفاء حريق قاعة "كروكس" بموسكو.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ووزارة الداخلية الروسية فلاديمير كولوكولتسيف كانوا في مكان الهجوم.

دول العالم تدين الهجوم الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية المصرية من خلال بيان لها ، بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة "كراسنوجورسك" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المول التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث الإرهابي الذي استهدف مركزًا تجاريًا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، ونشر قصر الإليزيه، أن ماكرون عبر عن تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر حسابها "تليجرام"، أنها تلقت اتصالات من مواطنين عاديين من مختلف دول العالم، يعبرون عن تعازيهم في ضحايا الهجوم الإرهابي على المول التجاري في موسكو ويدينون هذه العملية بشدة.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم الإرهابي على مول تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وأكدت الرابطة على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب والتطرف بمختلف صوره، وأسبابه، كما تقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة للضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الروسي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الهجوم الإرهابي على المول التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ".

كما أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عن خالص تعازيه للشعب الروسي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في المول التجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس "،: "أريد أن أعرب عن خالص التعازي لشعب روسيا بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع بالقرب من موسكو هذا المساء، نصلي من أجل عائلات الضحايا".