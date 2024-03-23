«المركزية الأمريكية»: قواتنا دمرت 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها قامت بتدمير أربع طائرات مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، تزامنًا مع إطلاق الحوثيين أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.

كما أوضحت المركزية الامريكية أن الهجوم الحوثي لم يسفر عنه وقوع إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت أن قواتها نفذت ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاثة منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت أن تلك الضربات تضعف قدرة الحوثيين من مهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة وأن هذه الإجراءات ضرورية لحماية القوات الأمريكية، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية.