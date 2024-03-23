طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، كما نفذ استهداف على منزل آخر لعائلة "دغمش" في حي الصبرة.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، بالصواريخ الجوية والمدفعية المكثفة، وباستخدام الطائرات المسيرة بشكل مستمر في شوارع وأحياء المدن والقرى الفلسطينية، فتزايد عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهدافات المتواصلة على الفلسطينيين المدنيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 32،070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 74،298 جريح، في حصيلة غير نهائية.