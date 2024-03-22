بوتين يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات هجوم "كروكوس"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم /الجمعة/، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات ومواجهة تداعيات الهجوم، الذى وقع فى قاعة "كروكوس" فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الإخبارية الروسية، عن بيان بيسكوف: "أن الرئيس الروسى أعطى الحكومة والأجهزة المعنية كل التعليمات اللازمة، فيما يتعلق بالهجوم الإرهابى فى موسكو".

من جانبها.. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انه تم إجلاء حوالى مائة شخص من الطابق السفلى من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتى هول"، وأن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل فى مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، فيما يتم إنقاذ الأشخاص العالقين فى سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.