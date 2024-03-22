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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

صدمة في الأهلي بسبب إصابة إمام عاشور

إصابة إمام عاشور
إصابة إمام عاشور
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تلقى الجهاز الفني ومسئولي النادي الأهلي صدمة كبيرة بعد إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق في الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة الإدارية. 

وتعرض إمام عاشور للإصابة بعد 25 دقيقة فقط من بداية المباراة وخرج من الملعب باكيا. 

وتم نقل إمام عاشور الي احد المستشفيات القريبة من ملعب مصر الأولمبي بالعاصمة الإدارية لإجراء أشعة وتحديد حجم الإصابة. 

وأصبح إمام عاشور بشكل كبير خارج حسابات الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني بسبب الإصابة، كما أنه مهدد بالغياب لفترة طويلة في حال أثبتت الأشعة وجود خلع في الكتف قد تمتد فترة غيابه الي 3 شهور. 

إصابة إمام عاشور المنتخب الوطني الأهلي وسيمبا التنزاني