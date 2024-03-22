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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشوط الأول.. مصر تتقدم علي نيوزيلندا بهدف مصطفي محمد

مصر ونيوزيلندا
مصر ونيوزيلندا
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تقدم منتخب مصر عن نظيره نيوزلندا بهدف للاشيء فى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع المنتخبين علي استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أحرز هدف مصر مصطفي محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتعرض امام عاشور نجم منتخب مصر لاصابة خطيرة خلال مباراة منتخب مصر امام نظيره نيوزيلندا المقامة حاليا بين المنتخبين فى البطولة الودية علي كأس العاصمة الإدارية.
وسقط اللاعب فى كرة مشتركة مع مدافع نيوزيلندا علي كتفه ليتعرض لاشتباه في خلع بالكتف.
وخرج اللاعب فى الدقيقة 30 وحل حمدي فتحي بديلا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر  الودية وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل 
رامي ربيعة 
محمد عبد المنعم 
محمد هاني 
محمد حمدي
مروان عطية
إمام عاشور
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد.


الاحتياطي :

أحمد رمضان بيكهام 
اكرم توفيق 
حمدي فتحي 
احمد حجازي 
محمد شريف 
محمد شكري 
مصطفي شلبي 
أحمد عاطف 
مصطفي فتحي 
أحمد نبيل كوكا  
المهدي سليمان 
محمد الشامي.

 

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