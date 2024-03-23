ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

روحانيات الشهر الكريم| سياح يشاركون في مائدة إفطار جماعي بمرسى علم.. صور

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار الجماعي بمرسي علم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاشت مدينة مرسى علم أجواءً رمضانية مميزة هذا العام مع مشاركة السياح الأجانب في مائدة إفطار جماعي نظمتها إحدى الفنادق الكبرى للقطاع السياحي، حيث تجمع العشرات من السياح من مختلف الجنسيات حول مائدة إفطار عامرة بالأطباق العربية التقليدية، وشاركوا العاملين بالقطاع السياحي فرحة الشهر الكريم.

وارتدى بعض السياح الجلابية البلدي تعبيرًا عن احترامهم للتقاليد المصرية، بينما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية مع العاملين في الفندق وتبادل التهاني والتبريكات، وعزفت موسيقى رمضان في أرجاء المكان، مما أضفى أجواءً من الروحانيات والبهجة على المائدة.

وأعرب العديد من السياح عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة الفريدة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، وتأتي تلك اللافتة الطبية في إطار تعزيز التفاعل بين السياح والمجتمع المصري، والترويج للسياحة المصرية في شهر رمضان.

وتسهم تلك الفعاليات في تعريف السياح الأجانب بثقافة وعادات الشعب المصري، وتُشجعهم على زيارة مصر في هذا الشهر الفضيل.

وتُعد مرسى علم من أهم الوجهات السياحية في مصر، وتتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وتنوعها البيولوجي الفريد، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة رمضانية مميزة.

IMG-20240322-WA0084
IMG-20240322-WA0084
IMG-20240322-WA0081
IMG-20240322-WA0081
IMG-20240322-WA0077
IMG-20240322-WA0077
IMG-20240322-WA0078
IMG-20240322-WA0078
IMG-20240322-WA0079
IMG-20240322-WA0079
IMG-20240322-WA0083
IMG-20240322-WA0083
العاملين بالقطاع السياحي الترويج للسياحة الترويج للسياحة المصرية أجواء رمضان افطار جماعي السياحية في مصر القطاع السياحى مائدة إفطار جماعي شهر رمضان مدينة مرسى علم