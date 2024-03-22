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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى رغم قيود الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى أكثر من 100 ألف مُصل صلاتي العشاء والتراويح، اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس- في بيان صحفي- أن أكثر من 100 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في مُحاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".

وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على سيارات المواطنين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى؛ لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر.

العشاء والتراويح رحاب الأقصى الاحتلال