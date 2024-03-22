حمادة هلال: قدمت الجزء الرابع من مسلسل المداح لهذا السبب

قال الفنان حمادة الهلال إنه كان من المقرر أن يكون الجزء الثالث من مسلسل المداح هو الجزء الأخير، ولا يتم تقديم أي أجزاء جديدة من المسلسل، وتم الاتفاق على أنه إذا وجدنا فكرة معينة سوف نقدم الجزء الرابع من المسلسل.

وأشار حمادة هلال، إلى أنه تم البحث عن نقاط ضعف مسلسل المداح في الأجزاء السابقة، وكانت نقطة الضعف هي أننا كنا نطارد شيطان واحد فقط في كل جزء من المسلسل، ولكن في الجزء الرابع من مسلسل المداح في كل أسبوع من المسلسل قصة مختلفة وشيطان جديد، وهذا الأمر بالطبع مرهق وبذلنا مجهود كبير حتى يخرج الجزء الرابع من مسلسل المداح في أفضل صورة ممكنة.

مسلسل المداح "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.