ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب اليد يتوج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

منتخب اليد
منتخب اليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

توج منتخب مصر لكرة اليد بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا والتى تتواصل فعالياتها حتى 24 مارس الجاري.

تمكن منتخب اليد من الفوز على الكونغو الديمقراطية في لقاء الدور النهائي بنتيجة 33/32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 19/14.

تأهل منتخب مصر للدور النهائي على حساب نظيره بنين، في لقاء نصف النهائي بنتيجة 38/27، فيما تأهل الكونغو الديمقراطية على حساب نيجيريا في نصف النهائي الآخر.

كان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس، قد حقق ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، ليتصدر منافسات مجموعته.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية كلًا من: 
حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي
اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

دورة الألعاب الأفريقية منتخب مصر لكرة اليد للشباب منتخب اليد