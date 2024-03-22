منتخب اليد يتوج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

توج منتخب مصر لكرة اليد بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا والتى تتواصل فعالياتها حتى 24 مارس الجاري.

تمكن منتخب اليد من الفوز على الكونغو الديمقراطية في لقاء الدور النهائي بنتيجة 33/32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 19/14.

تأهل منتخب مصر للدور النهائي على حساب نظيره بنين، في لقاء نصف النهائي بنتيجة 38/27، فيما تأهل الكونغو الديمقراطية على حساب نيجيريا في نصف النهائي الآخر.

كان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس، قد حقق ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، ليتصدر منافسات مجموعته.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.