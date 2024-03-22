نجم الزمالك السابق: أنا اللي رجعت كهربا يلعب كورة تاني

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه من المستحيل عودة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، للعب مرة أخرى في الزمالك بسبب طريقة خروجه من النادي، معقبا: "أنا اللي خليت كهربا يلعب كورة تاني".



تابع تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجمهور لن ينسى ما فعله وأصبحت الأمور بينه وبين الزمالك سكة مقفولة، وكهربا كان هيبطل كورة في إنبي لولا تدخلي مع الكابتن إمام محمدين ومحمد عمر كان انتهى لأنه منذ صغره بتاع مناوشات".



وأوضح أنه نجح في عالم التدريب بدليل تصنيفي الدولي على موقع الكاف، بسبب قيادتي لمنتخب مصر للناشئين في بطولة الأمم الإفريقية برواندا عام 2011.

