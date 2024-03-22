نجم الزمالك السابق: كولر مدرب ناجح.. ومنظومة الأهلي كلمة السر

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أنجح المدربين في الدوري المصري، معقبا: "يا بخت المدرب اللي يشتغل مع إدارة النادي الأهلي لأنها تنجح أي حد".



وأضاف تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخلافات الكثيرة داخل نادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".



وتابع : أنقذت نادي الزمالك من فضيحة خلال تقلدي منصب إدارة التطوير والاستثمار بالنادي، وتعثرنا في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي وكان النادي مهدد بالحرمان من الاشتراك في مسابقة الكونفدرالية".

