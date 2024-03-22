حسن العجمي: الشعر له دور كبير في إعلانات ودراما رمضان

قال الشاعر السعودي حسن العجمي، إن القائمين على الدراما والإعلانات في رمضان استطاعوا توظيف الإنتاج الشعري في الأعمال الغنائية في رمضان، مشيرًا إلى أنه غالباً ما يكون للقصيدة الحيز الأكبر من نجاح الأغنية، وأنه كلما كان اللحن الغنائي مميزًا، كلما أضفى ذلك على القصيدة جمالية أكثر.

ووصف “العجمي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، حال الشعر في المجتمع بأنه يحظى بمكانة بارزة بين أفراده، وذلك من خلال بيئة شعرية خصبة أفرزت شعراء لهم بصمة في مجال الشعر النبطي، ما جعل الساحة الشعرية المحلية وفيرة بشعراء مميزين.

وأوضح أن الإنتاج الشعري في رمضان له خصوصية، حيث إنه على مر العصور كان رمضان عنوان الشعر والنثر، يتغنى به الشعراء في قصائدهم ومجالسهم لما لشهر رمضان من مآثر وخصوصية كبيرة عند المسلمين.