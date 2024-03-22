تامر عبد الحميد: نجحت في عالم التدريب بتصنيف دولي

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه نجح في عالم التدريب بدليل تصنيفي الدولي على موقع الكاف، بسبب قيادتي لمنتخب مصر للناشئين في بطولة الأمم الإفريقية برواندا عام 2011.

وعلق تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على واقعة انتقال رمضان صحبي من النادي الأهلي إلى بيراميدز، قائلا: إن الانتماء لا بد أن يترجم إلى أموال تضاف في عقد اللاعب.

تابع، رمضان صحبي مش غلطان الانتماء عبارة عن رقم في عقد اللاعب، مستطردا: بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد على عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت للنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".

