غدًا.. مجلس الأمن يصوت على قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيتصوت غدًا السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعد هذا المشروع من قبل بعض أعضاء غير الدائمين في المجلس، بحسب مصادر دبلوماسية نقلت وكالة فرانس برس.

وفي الأمس، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن الشرق الأوسط الذي لم يشمل مطلب وقف إطلاق النار في غزة، وفعلت الصين الشيء نفسه.

صوت 11 عضوًا من إجمالي 15 عضوًا في المجلس لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ويدعم الجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق ذلك.

وصف النائب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بأنه "خدعة أمريكية مألوفة" وأعطي الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات سابقة تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.