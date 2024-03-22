كهربا: لم أعترض على صفقة انتقال أبو جبل للأهلي والشناوي ليس سببًا

كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن حقيقة فشل صفقة انتقال محمد أبو جبل للأهلي، موضحًا أنه لم يعترض على هذه الصفقة ولم يكن سببًا في فشل صفقة انتقال أبو جبل للأهلي.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه هو ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ليس لهم علاقة بفشل انتقال أبو جبل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي اتصالات مع مسئولي الأهلي لتعطيل الصفقة، وأبو جبل شخصية جميلة ومحبوب ولا يتعصب على باقي اللاعبين.

وأوضح أنه تفاجأ بحديث عن صفقة انتقال أبو جبل للأهلي في ظل وجوده في معسكر المنتخب، مؤكدًا أن الخلاف بينهما كان بسبب الملعب فقط، ومثل أي لاعبين في الملعب وكان مشادة في اللعب فقط.