"هتغني أجيال".. خبيرة أبراج: اكتشافات ثمينة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّ مصر ستشهد اكتشافات كثيرة وثمينة في مصر خلال الفترة المقبلة في الذهب والغاز والبترول، موضحةً: "هيكتشفوا أشياء في مصر تغني أجيالا كثيرة".

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "الكل يسألني في اتصالات هاتفية عن الاقتصاد المصري والجنيه والدولار وكتبت أرد على هذه الأسئلة، وعندما سُئلت عن أفضل مكان للاستثمار قلت إنها مصر".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "العرافة"، على قناتي العرافة والنهار طوال أيام شهر رمضان الكريم في الساعة السادسة مساءً لمدة ساعة وتستضيف فيه نجوم الفن والإعلام والرياضة.

