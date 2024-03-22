كهربا لخالد الغندور: "ربنا يهديك"

وجه الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى الإعلامي خالد الغندور قائلًا: "ربنا يهديك لست حزين من انتقاده لي"، موضحًا أن هناك الكثير من التفاصيل الأخرى، متابعًا: "إزاي كان بيطلع يقول للناس أن كهربا هيتوقف بكرة".

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة التي يتعرض لها، متابعًا: "سنه كاملة البرنامج مبني على كهربا ولكن كل الكلمات كذب".

وشدد على أنه كان يكذب على الجمهور بأشياء غير حقيقية ولا تحدث، مضيفًا: "مش هوافق أطلع معاه.. ومش معايا رقمه"، موضحًا أن القناة لمدة سنة كانت تتطرق للحديث عني بأشياء لم تحدث.