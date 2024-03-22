كهربا يكشف عن أزمات شيكابالا مع مشعجي الأهلي: "جمهور الأحمر ما بيغلطش"

علق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي، موضحًا أن يرفض التحدث في هذا الأمر ولا يتحدث عن من السبب في هذه المشاحنات.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه ليس له علاقة بمحمود شيكابالا في أي شئ، موضحًا أنه من الصعب أن يتحدث عن شيكابالا في أي شئ أو خلال الظهور في أحد البرامج.

وأوضح أنه كان زميل له في فترة لعبه بالنادي الزمالك، وأنه كان الكابتن في نادي الزمالك، مضيفًا: "جماهير النادي الأهلي مبتغلطش خالص.. وفي أخر ماتش مغلطش بالعكس شجعوا الفريقين وجمهور الأهلي مش بيشتم.. عمره ما بيغلط".