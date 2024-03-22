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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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كهربا: "اتظلمت في أزمتي مع الزمالك ومش زعلان على دفع الغرامة"

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا
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كشف محمود عبدالمنعم كهربا، عن أزمته مع النادي الزمالك، مؤكدا أنه في مشكلته مع الزمالك دفع الغرامة وتعرض للظلم الكبير، أنه كان قد مضى على عقد على بياض قبل الخروج للعب في الدوري السعودي، والنادي الزمالك هو الذي ملىء العقد وكتب عقد لمدة 3 سنوات، موضحًا انه كان من المفترض أن يمر العقد على شئون اللاعبين باتحادة الكرة ولكن الزمالك دفع رسوم بالبنك.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزين على دفع الغرامة للنادي الزمالك.

وتابع: بحمد ربنا على عودتي للعب مرة أخرى بعد وقف لـ6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى،  وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا".

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الزمالك الاعلامية اسما ابراهيم