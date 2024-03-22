إحباط 14 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 633 مهاجرًا في صفاقس

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، عن إحباط 14 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 633 مهاجرًا من جنسيات إفريقية في إقليم صفاقس.

وأوضح الحرس الوطني، في بيان، أن وحداته تمكنت من ضبط 77 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس، كما تمكنت وحدات أخرى من ضبط شخص كان بصدد نقل 4 أفارقة باتجاه الإقليم ذاته للمشاركة في إحدى عمليات الإبحار خلسة.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الحرس الوطني التونسي المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن، أمس الخميس، عن إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية وضبط 175 مهاجرًا غير شرعي في إقليم صفاقس.

وتواجه تونس تحديات كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر سواحلها.

وتؤكد تونس على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة مع تنامي دور الشبكات الإجرامية في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.