كهربا: "محمد صلاح اتظلم وقت الإصابة.. وعامل لنا قيمة وتاريخ"

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر تعرض للظلم في بطولة أمم أفريقيا 2023 وهو قريب منه واستفاد منه كثيرًا والجميع في المنتخب يستفاد من خبرات صلاح.

وأضاف "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "محمد صلاح بالفعل كان مصاب ولأول مرة يتعرض لإصابة عضلية بهذا الشكل"، موضحًا أنه كان دائمًا بجانبه ويتعامل معهم بكل حب.

وقال "كهربا"، إن صلاح قائد منتخب مصر وأسطورة كبيرة لمنتخب مصر، هو قريب منه جدًا ولابد أن يأخذ حقه كاملًا، متابعًا: "الناس اللي بتطلع في التلفزيون انتوا عارفين بتتكلموا عن مين.. صلاح عامل لينا قيمة بنتعامل أحسن معاملة بسببه".

وتابع: “محمد صلاح هو تاريخ بلد بأكملها، ولابد أن يعي الجميع قيمة محمد صلاح وهو فخر واسطورة ولابد أن نتباهى به”.