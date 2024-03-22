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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه ، في آخر تداول في الجهاز المصرفي .
وبحسب نشرة اسعار العملات بالبنك المركزي  فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه  نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.
وسجل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنكي " مصرف أبوظبي الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات"، ليصل إلى  46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع .


وبلغ أدني سعر للدولار في ميد بنك  46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك.
وسجل سعر الدولار في  بنك التنمية الصناعية نحو  46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع .


وبلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " سايب،إيجي بنك،الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،الأهلي الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس،البركة، التجاري الدوليCIB، الاستثمار العربي،قطر الوطني الأهلي QNB،العقاري المصري العربي ".
 

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