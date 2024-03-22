سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه ، في آخر تداول في الجهاز المصرفي .

وبحسب نشرة اسعار العملات بالبنك المركزي فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنكي " مصرف أبوظبي الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات"، ليصل إلى 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع .



وبلغ أدني سعر للدولار في ميد بنك 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع .



وبلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " سايب،إيجي بنك،الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،الأهلي الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس،البركة، التجاري الدوليCIB، الاستثمار العربي،قطر الوطني الأهلي QNB،العقاري المصري العربي ".

