كهربا يتحدث عن علاقته بـ الخطيب وسيد عبدالحفيظ وخالد بيبو في حبر سري

قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ان الأهلي فوق الجميع، وإن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الكرة، قريب منه جدًا ويتواصل معه دائمًا منذ رحيله عن منصبه.

وأضاف "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": “الكابتن خالد بيبو يكمل عمل الكابتن سيد عبدالحفيظ في النادي الأهلي، والجميع داخل النادي الأهلي يساعد بعضهم البعض، واللاعبين يساعدونه بشكل كبير من خلال الانضباط والالتزام”.

وتابع أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أسطورة كبيرة، وبالنسبة له الأب الروحي ، مشددًا على أن الخطيب يسانده ويقف بجانبه كإبن وليس لاعب كرة قدم فقط، ويعطيه دائمًا نصائح في كرة القدم.