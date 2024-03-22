ياسر قمر يهنئ سيدات الطائرة بالتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على تهنئة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات بعد التأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

ونجح منتخب السيدات في التأهل للدور النهائي بعد الفوز على كينيا في نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة شهدت تقدم كينيا بنتيجة 2/0 قبل أن يعود الفراعنة ويقلب الطاولة ويتمكن من الفوز والتأهل بنتيجة 3/2.

وحرص قمر على التواصل مع عماد نوار المدير الفني للفراعنة لتهنئته ولتهنئة اللاعبات بعد هذا الإنجاز التاريخي الكبير للفريق.

وقال قمر إن هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا، خاصة أن الفريق لم يتمكن من التأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية منذ عام 2003.

وأكد قمر أن الاتحاد كان يثق في قدرة المنتخب الوطني في تحقيق نتائج متميزة، وينتظر العودة للقاهرة بالذهب.

من جانبه وعد عماد نوار المدير الفني، بالفوز باللقب والتتويج بالميدالية الذهبية مشددًا أنها الهدف له وللفريق من بداية التحضير لدورة الألعاب الأفريقية.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكيني بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/23

25/19

17/25

24/26

13/15

وينتظر منتخب السيدات في الدور النهائي، الفائز من لقاء تونس وغانا الذي يقام بعد قليل في نصف النهائي الآخر.

وتأهل منتخب السيدات لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.



وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا، وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.