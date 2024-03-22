ننشر أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار ال٢٤ ساعة ، فيما يخص مخالفة تعريفة المواصلات او تجميع مبالغ تزيد من المقررة وذلك لرصد اى مخالفات والتعامل معها ، حيث يتم استقبال الشكاوى على أرقام ٠٥٧٢٢٦٤١٢١ ، و ١١٤ ، أو من خلال تطبيق الواتس آب الخاص بمكتب محافظ دمياط على الأرقام التالية ٠١٥٥٦٦٨١١١١، ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ .

شهدت شوارع محافظة دمياط اليوم الجمعة ، تنفيذ حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والاعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم

وتتابع اجهزة المحافظة تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والاعلان عنها ، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود اليوم الجمعة.