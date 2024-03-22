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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن عن خسائر جديدة في صفوفه بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي  اليوم الجمعة عن إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وشكره لوقوف واشنطن إلى جانبهم طيلة الأشهر الخمسة الماضية.

 وأضاف نتنياهو أنه أبلغ بلينكن أن إسرائيل تأمل دخول رفح بدعم أمريكي ، مستدركا “لكننا سنفعل ذلك بمفردنا إذا اضطررنا”.


وأكد أنه قال لبلينكن إنه “لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك”.

وتابع: “أخبرت بلينكن أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب والاهتمام بالاحتياجات الإنسانية”.
 

الاحتلال الإسرائيلي غزة