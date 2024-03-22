جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الثقة في الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم؛ بالتمديد له عاما جديدا.
وهنأ قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية وجميع الأئمة والعاملين بأوقاف الفيوم الدكتور محمود الشيمي ؛ معربين عن سعادتهم بهذا القرار، ومتمنين له وللمديرية كل التوفيق والسداد.
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تجديد الثقة في محمود الشيمي وكيلاً لـ "أوقاف الفيوم"
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جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الثقة في الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم؛ بالتمديد له عاما جديدا.
جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الثقة في الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم؛ بالتمديد له عاما جديدا.