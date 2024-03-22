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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تجديد الثقة في محمود الشيمي وكيلاً لـ "أوقاف الفيوم"

وكيل أوقاف الفيوم
وكيل أوقاف الفيوم
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جدد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الثقة في الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم؛ بالتمديد له عاما جديدا.
وهنأ قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية وجميع الأئمة والعاملين بأوقاف الفيوم الدكتور  محمود الشيمي ؛ معربين عن سعادتهم بهذا القرار، ومتمنين له وللمديرية كل التوفيق والسداد.

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