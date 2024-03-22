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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس الأمن يفشل في تبني قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار بغزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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استخدمت روسيا والصين، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لرفض مشروع قرار أمريكي يهدف إلى دعم دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، شريطة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في القطاع، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وحصل مشروع القرار على دعم 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن، ولكنه تعثر بسبب رفض الصين وروسيا، بينما امتنعت غويانا عن التصويت. 

وأعرب المندوب الروسي عن اعتقاده بأن مشروع القرار، الذي وصفه بأنه يفيد مصالح إسرائيل، كان "منافقا" ولم يدعو بوضوح إلى وقف النزاع المستمر لأكثر من خمسة أشهر.

يشار إلي أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مثل هذا المشروع منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وفقا للـ"العربية".

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