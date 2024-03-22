باريس تنتقد سخرية جندي فرنسي إسرائيلي من معتقلين فلسطينيين

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة بشدة سخرية جندي فرنسي-إسرائيلي من المعتقلين الفلسطينيين، ووصف هذا السلوك بأنه صادم.

وفي إشارته إلى العواقب القانونية المحتملة، أوضح المتحدث أن القضاء الفرنسي هو الجهة المعنية بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج.

الجندي في جيش الاحتلال، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، نشر مقطع فيديو يُظهر انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.

وخلال المقطع، ظهر أحد الأسرى معصوب الأعين، في حين كان الجندي يعلق بصوته باللغة الفرنسية قائلاً "انظروا إلى ظهره! لقد عذبوه. انظر لكي نضحك".

غزة | "أنظروا كيف قمنا بتعذيبه"



عصابات الهاجاناه الصهيونية تقوم بعرض المختطفين الفلسطينيين و يبدو عليهم التعب الشديد و الظروف القاسية



أحد الفرنسيين الذين يخدمون في العصابات يقول متحدثاً بالفرنسية "يمكنكم النظر إلى ظهره. أنظروا كيف قمنا بتعذيبه"

pic.twitter.com/uQo0ZbBabB — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 19, 2024



