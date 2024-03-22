صور.. محاضرات فنية وتدريبات عملية في يوم رياضي لحكام كرة القدم بالفيوم

اقامت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم يوم رياضى للحكام بالمحافظة شمل القاء محاضرات فنية واجراء تدريبات عملية وذلك فى مقر منطقة كرة القدم وملعب الساحة الشعبية.



كانت لجنة الحكام برئاسة شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى وكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى قد قررت إقامة يوم رياضى للحكام بالمنطقة خلال شهر رمضان بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة .



وخلال اليوم الرياضى القى الكابتن صبرى البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة فى قانون اللعبة ثم اجرى اختبار فى القانون"ترايفيا"واعقبه اختبارات " فيديو تيست"شملت الاخطاء وسوء السلوك وذلك فى مقر منطقة الكرة بالمحافظة .

عقب ذلك أجرى الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى تدريبات بدنية فى ملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم وتلى ذلك اجراء تدريب عملى على التعاون بين الحكم والحكام المساعدين فى احتساب الاخطاء وحالات التسلل .

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