ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. محاضرات فنية وتدريبات عملية في يوم رياضي لحكام كرة القدم بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقامت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم يوم رياضى للحكام بالمحافظة شمل القاء محاضرات فنية واجراء تدريبات عملية وذلك فى مقر منطقة كرة القدم وملعب الساحة الشعبية.


كانت لجنة الحكام برئاسة  شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى وكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى قد قررت إقامة يوم رياضى للحكام بالمنطقة خلال شهر رمضان بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة .


وخلال اليوم الرياضى القى الكابتن صبرى البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة فى قانون اللعبة ثم اجرى اختبار فى القانون"ترايفيا"واعقبه اختبارات " فيديو تيست"شملت الاخطاء وسوء السلوك وذلك فى مقر منطقة الكرة بالمحافظة  .
عقب ذلك أجرى الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى تدريبات بدنية فى ملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم وتلى ذلك اجراء تدريب عملى على التعاون بين الحكم والحكام المساعدين فى احتساب الاخطاء وحالات التسلل .

inbound2004912546471219653
inbound2004912546471219653
inbound4160483889329946020
inbound4160483889329946020
inbound9219822606158160810
inbound9219822606158160810
inbound3286180110754126588
inbound3286180110754126588
inbound4104845516671651583
inbound4104845516671651583
inbound322708724303278275
inbound322708724303278275
inbound8382613493955984546
inbound8382613493955984546
inbound2795381018458777353
inbound2795381018458777353
inbound4213518681079840295
inbound4213518681079840295
inbound5033794380158595293
inbound5033794380158595293
inbound7025635655257438601
inbound7025635655257438601
inbound340174813031249717
inbound340174813031249717
inbound6136007827160629709
inbound6136007827160629709
inbound3455176152300606329
inbound3455176152300606329
inbound2469545154165950008
inbound2469545154165950008
inbound7441421791707454367
inbound7441421791707454367
inbound6241782350574476566
inbound6241782350574476566
inbound5777693803342008243
inbound5777693803342008243
inbound3188048901690774443
inbound3188048901690774443
inbound1531197412483569228
inbound1531197412483569228
inbound2094307140047870004
inbound2094307140047870004
inbound7027260472938170650
inbound7027260472938170650
محاضرات فنية وتدريبات عملية يوم رياضى لحكام كرة القدم بالفيوم لجنة حكام كرة القدم بالفيوم منطقة كرة القدم في الفيوم اخبار محافظة الفيوم