محافظ بنى سويف يتابع انتظام الخدمة بمواقف سيارات الأجرة بعد إقرار التعريفة الجديدة

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنتها المحافظة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية، حيث رافقه: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف، ومسؤولي المرور.

وخلال زيارته لمواقف سيارات محي الدين، حرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة المختصة من المواقف والمرور والتموين والمالية، لتحديد نسبة الزيادة في قيمة التعريفة، حيث تمت مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.

ووجه المحافظ مسؤولي المواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود،وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي زجاج السيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف.

وكان المحافظ قد اعتمد،تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها "بنسبة 10 % " لسيارت الأجرة بنزين، و15% لسيارات السولار تقريبا "عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 2.75 جنيها، والتاكسي داخل المدينة 11 جنيها، والتاكسي شرق النيل 21 جنيها ).

يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة من خلال تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و12،50 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و13،50 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيها.