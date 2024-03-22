طنطا للفنون الشعبية تحيي الليلة الثانية من "ليالي رمضان" بالغربية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ليلة فنية جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الجمعة بدأت الفعاليات بتفقد معرض للفن التشكيلي لعدد من فناني المحلة بحضور وائل شاهين، مدير المسرح، حيث ضم المعرض عددا من اللوحات الفنية التي عكست بعضا من مدارس الفن التشكيلي، وتم منح شهادات التقدير للمشاركين، وهم: الفنان طارق عثمان، مي المحسناوي، محسن محمد، شروق جابر، نورهان المنسي، ندا ياسر، تقى وليد، آية محمد، منى كمال، آلاء ياسر، نهى هشام، علا شعبان، دينا حازم، حبيبة وليد، وداليا سلطان.

أعقب المعرض عزف للنشيد الوطني، فيما قدم العديد من مواهب الغربية فاصلا منوعا من التواشيح والأدعية الدينية، كما استمتع الجمهور بإلقاء باقة منوعة من القصائد والأبيات الشعرية للشاعر أحمد عيد.

اختتمت الليلة الفنية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بعرض فني قدمته فرقة الغربية للفنون الشعبية بقيادة المدرب رامي جوهر، والتي استحوذت على إعجاب الحاضرين من خلال تقديم عدد من التابلوهات والاستعراضات التي عكست من خلالها شكل الفلكلور التراثي للمحافظة، منها "الحجالة، التنورة، حمص وحلاوة طنطا، الغوازي، والفرح".