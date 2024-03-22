ننشر التعريفة الجديدة في الإسكندرية بعد زيادة الوقود

بعدما تم تفعيل قرار زيادة أسعار البنزين، اعتمد محافظ الإسكندرية التعريفة الجديدة لوسائل النقل بمختلف أنواعها بالمحافظة بدءًا من سيارات الأجرة ووسائل النقل الصغيرة والكبيرة، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، تماشيًا مع الزيادة الجديدة.

ووفقا للجداول المرفق مع بيان محافظة الإسكندرية، وفي ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرار بتشكيل لجنة لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأضاف أن اللجنة استقرت على زيادة وتحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15 %، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10 %.

كما تمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10 % لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيهات عن كل كيلو متر من المسافة المقطوعة، وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.

وأكمل البيان أن هناك تنسيق لتعريفات خطوط السير السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة، والتي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة، وتم التكليف إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بطباعة ملصقات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان واضح.

مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما توجد مراقبة ومتابعة دورية على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، بحجة زيادة الأسعار، كما شدد الأجهزة المعنية من إدارة المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب ومسؤولي التموين، على تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.