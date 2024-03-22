إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه بلدة إسرائيلية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة دون وقوع إصابات.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة المطلة الإسرائيلية وبلدات في إصبع الجليل.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ضم 8 ملايين متر في غور الأردن، واعتبارها أراضي تابعة لـ إسرائيل.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر سبتمبر 2019 عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية في حرب يونيو عام 1967، بالإضافة إلى احتلال القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.