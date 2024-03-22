"ندى" تبدع فى الإنشاد الدينى وتحلم بالعالمية

استطاعت ندى محمود عيد سلامة 18 عاما الطالبة بالفرقة الثانية كلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر بدمنهور والمقيمة بمركز الدلنجات محافظة البحيرة فى إبهار الجميع بموهبتها الجيدة بالإنشاد الديني والابتهالات لينصت الجميع لصوتها الجميل وطريقتها المتميزة فى الابداع لتكون الاكثر شهرة فى مجال الإنشاد الديني والابتهالات.

وقالت “ندى” إن مساعدة الأهل والأصدقاء كان عظيم الأثر في مشوارها حيث واجهت العديد من الصعوبات فى البداية، مشيرة إلى أنها شغوف بالإنشاد، وأنها متابعة جيدة لقراءة القرآن والابتهالات.

ولفتت إلى أنه مع مرور الوقت اكتشفت ندى موهبتها فى الاداء الصوتى، وكان لديها حب التجربة واصفة إيها بالرائعة التي نالت استحسان الكثير من أهلها وأصدقائها، ويوم بعد يوم أصبح حلمي يكبر، وهدف يتحقق.

وتأمل “ندى” في أن يشاهدها الجميع لتنقل رسالتها إلى كل الشباب وتحقق هدفها ان تكون من أهم المنشدين على الساحة العربية .

وتختتم حديثها بالقول “نفسى حلمى يوصل للنور وأقدر أساعد غيري من خلال موهبتى والأهم هو كيفية استغلالها بشكل صحيح وطموحى يجعلني اهتم بالظهور للوصول إلى أعلى درجات النجاح”.