أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم /الجمعة عن تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تتعارض مع القوانين الدولية والقيم الدينية والأخلاقية.
بوابة العرب
مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.