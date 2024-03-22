مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ‏

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم /الجمعة عن تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تتعارض مع القوانين الدولية والقيم الدينية والأخلاقية.

