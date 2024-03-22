احذر الإكثار من شرب القهوة والشاي بعد الافطار في رمضان.. يسبب التسمم

في رمضان يكثر المشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل كبير مثل شرب القهوة والشاي وذلك أثناء العمل أو مع الأصدقاء أو في البيت مع العائلة، ولكن هناك مشكلة تسمي التسمم بالكافيبن.

ويقول العلماء إن هناك كمية محددة من الكافيين التي نحصل عليها، لأن الإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب أعراض ومشاكل صحية كبيرة،مثل تسارع ضربات القلب والتوتر والتشنجات، وإن الجرعة الزائدة من الكافيين قد تكون حالة خطيرة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من تناول أكثر من 4 أو 5 فناجين من القهوة يوميا، فيما يقول بعض الخبراء إن حالة التسمم بالكافيين تظهر مع الفنجان الثاني عشر.

وتتغير أنواع تناول الكافيين،بخلاف القهوة والشاي حيث أن هناك مشروبات الطاقة وهناك أيضا حبوب الكافيين.

وأشار خبراء التغذية إن التسمم بالكافيين قد يهدد الحياة، ورغم أنه أمر غير متداول ، إلا أن التسمم بالكافيين قد يكون خطرا يسبب الموت ، إذ أن أكثر حالات الوفيات العرضية المرتبطة بالكافيين ترتبط بتناول جرعات كبيرة من "حبوب الكافيين" التي لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لذلك تتغير جرعاتها تبعا للعلامة التجارية.

ومن النادر أن يتناول الشخص جرعة كبيرة من الكافيين قد تكفي لقتله، إذ غالبا ما تكون جرعة الكافيين قاتلة فقط عندما يتجاوز منسوب الكافيين في الدم 80 - 100 ملليجرام لكل لتر.

وقالت إحدى الأبحاث العلمية أن عدد حالات الوفيات المسجلة بسبب التسمم بالكافيين هي 92 حالة فقط.

ويعمل التسمم بالكافيين على مجموعة متنوعة من الآثار الضارة الشديدة على الجسم منها "توتر، تشنجات، تسارع دقات القلب، وفقدان معادن الجسم".

في هذا التقرير ، تقول خبيرة التغذية الدكتورة منال علي أحمد في حديثها لبرنامج "رمضان اليوم" على "سكاي نيوز عربية":

من الصعب حصول حالة تسمم من المشروبات إلا في حالة تجاوز الـ 1200 ميليجرام من الكافيين.

والرياضيون الأكثر عرضه للتسمم من تناول مكملات الكافيين؛ لأن نمط استهلاك الكافيين يتغير من شخص إلى آخر وقد تتغير الأعراض بينهم، من زيادة في ضربات القلب إلى الأرق.

أعراض التسمم بالكافيين والنصائح الواجب اتباعها:

قد يشعر الإنسان بتسارع ضربات القلب وارتجاف اليدين والتوتر والوصول إلى القيئ والإسهال ليصل إلى الهلوسة.

وعند زيادة أعراض تسمم الكافيين، يجب الذهاب إلى المستشفى.

ويجب عدم تخطي كمية تناول القهوة الأمنة وهي 400 مليجرام.

الكافيين ليس موجودًا فقط في القهوة، بل موجود في الشاي الأسود.

ويجب تجنب شرب أي مشروب يحتوي على الكافيين قبل النوم لأن الجسم يصعب عليه التخلص من هذه المادة بسهولة.

يجب تناول الكافيين بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان لتماثل التوازن وضبط مستوى الكافيين الذي يفتقده جسم الصائم أثناء الصيام.

منع شرب الكافيين وقت السحور حتى لا لايدي الي الأرق والصعوبة في النوم والذي قد يؤثر على ميتابوليزم الجسم.

والأطفال أقل من 12 عام لايجب تناول مادة الكافيين.

يمكن تعويض استهلاك الكافيين من خلال تناول عصير الخضار أو الفواكه، والذي يمكن أن يوفر نفس التأثيرات ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، ومن المهم شرب القهوة لكن باعتدال.