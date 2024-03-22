أمل علام تُحرز برونزية وزن 61 كجم في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

أحرزت أمل علام لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كجم، خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وحصدت أمل علام البرونزية عقب رفعها ثقل قدره 102 كجم، لتضيف بذلك الميدالية التاسعة للمنتخب الوطني في منافسات البطولة.

حضر مراسم التتويج الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

ميداليات منتخب مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي حتى الآن:

رحاب رضوان تحرز الميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 125 كجم.

أميمة عمر تحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 50 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 102 كجم.

حسن العطار يحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كجم بعد رفعه ثقلا قدره 192 كجم.

مظهر تمام يحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 80 كجم بعد رفعه ثقلا قدره 191 كجم.

نوال رمضان تحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 45 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 100 كجم.

إيناس الجبالي تحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 41 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 90 كجم.

صباح أحمد عبد الفتاح تحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 55 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 102 كجم.

شريف عثمان يحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم بعد رفعه ثقلا قدره 188 كجم.

أمل علام تُحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كجم بعد رفع ثقل قدره 102 كجم.

يُشرف على تنظيم فعاليات البطولة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

يشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.