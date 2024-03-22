ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالسويس على خطوط السيرفيس والأقاليم

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الاشراف على المواقف، زادت أجرة خط "السويس- المرج" لتصبح 36 جنيها، و"السويس_نويبع" من 114.25 جنيها إلى 132 جنيها على وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيها، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 25 قرشا و75 قرشا، 2.50 جنيها لخط السخنة، و5 جنيهات زيادة لاجرة الزعفرانة.

وساد الهدوء في محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز في ضواحي وأحياء مدينة السويس اليوم الجمعة، وسار العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.

وقال اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف أن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجاري تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.

وتابع أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس وضواحيها تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار، وبالنسبة لسيارات التاكسي أكثر من 50% تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتوفر في أكثر من 11 محطات داخل المدينة، والباقي السيارات تعمل بالبنزين.

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