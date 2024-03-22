دراسة حديثة تكشف سبب هجرة الحيوانات وعلاقتها بالتغير المناخي

كشفت الأبحاث والدراسات أن التغيرات المناخية تجعل الحيوانات البحرية تغادر مرابضها السابقة وتنتقل إلى أماكن أخرى في المحيط المتجمد الشمالي.

كما أعلن فياتشيسلاف بيزيكوف نائب مدير البحوث العلمية في معهد الأسماك وعلوم البحار في مؤتمر كون الدب الأبيض الدولي أن تغير المناخ يسبب هجرة حيوانات الفظ في البحار الشمالية الروسية.

وقال: تتغير الموائل الرئيسية وحدود هجرة حيوانات الفظ بسبب التغيرات في انتشار الغطاء الجليدي في بحري (بيرنغ) و(تشوكوتكا) وبحر شرق سيبيريا بسبب تغير المناخ".

وأشار إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية حدثت تحت تأثير العمليات المناخية العالمية و تغييرات كبيرة في انتشار الغطاء الجليدي في بحار بيرنغ وتشوكوتكا وشرق سيبيريا ونتيجة لذلك انتقلت حافة الجليد المنجرف في الخريف نحو الشمال وصار الجليد الجديد يتشكل في بحر بيرنغ في المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من ساحل شبه الجزيرة تشوكوتكا بعد حوالي شهر من المعتاد وحدث تغيرت حدود موائل حيوان الفظ وهجرتها ومعدل وفيات الحيوانات الصغيرة بدأ في التزايد ومعدل تجديد الذرية بدأ في التناقص.

وأنه في الآونة الأخيرة تم مع بداية هجرة الربيع حيوانات الفظ تحرير بحر بيرنغ بالكامل تقريبا من الجليد وينخفض في كثير من الأحيان بالكامل استخدام مرابض الحيوانات الثابتة على ساحل بحر بيرنغ ومن ناحية أخرى يستأنف استخدام المرابض المتلاشية سابقا على شواطئ بحر بيرنغ وبحر تشوكوتكا ويمكننا القول إنه أمام أعيننا تنتقل موائل حيوانات الفظ إلى الجزء القطبي الشمالي من نطاقها.