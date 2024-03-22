بعد زيادة أسعار الوقود.. ننشر أسعار تعريفة الركوب الجديدة في القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، القرار رقم 287 لسنة 2024، الخاص بتشكيل لجنة تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024

وجاءت كالأتي: البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتر.

الســولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.

البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام 200 جنيه/اسطوانة سعة 25 كيلو جرام.

وأوضح المحافظ أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

تعريفة الركوب الجديدة

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