اتحاد الكرة: حسام حسن قرر خوض بطولة كأس عاصمة مصر بشكل قوي جدا

قال محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إنّ حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني قرر خوض بطولة كأس عاصمة مصر بشكل قوي جدا، لأنها الاحتكاك الأول له بعد توليه المسؤولية، لذلك طلب إقامة المعسكر بشكل مبكر، وهو ما استجاب له اتحاد الكرة ورابطة الأندية.



وأضاف عراقي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «هذه البطولة هي الاحتكاك الأخير قبل معسكر يونيو الذي سيتخلل مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ضد منتخب بوركينا فاسو وغينيا».



وتابع مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة: «المنتخبات المشاركة في البطولة ستتعامل معها بمنتهى القوة لأن لديهم تحديات مهمة خلال الفترة المقبلة وهو ما سيجعل البطولة تأخذ منحنى مختلفا، والكابتن إبراهيم والكابتن حسام حسن مهتمان بالبطولة واختياراتهما كانت مميزة ولا خلاف عليها ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في كثرة الإصابات».

