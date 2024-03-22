ثقافة جنوب سيناء تهنئ "منيرة فتحي" لاختيارها الأم المثالية

هنأ أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وجميع العاملين، منيرة فتحي، المدير المالي والإداري بالفرع؛ لاختيارها الأم المثالية وتكريمها بالحفل الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لتكريم المرأة المصرية.

وفي سياق آخر، تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ احتفالا بشهر رمضان المبارك في سياق برامج وزارة الثقافة.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية في سابع ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي انطلقت في الخامس من رمضان وتستمر حتى 30 مارس الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة .

وعلى خشبة المسرح بالسوق التجاري بمدينة شرم الشيخ أقيم حفل انشاد ديني لفرقة العربي للآلات الشعبية، ومتابعة الشاعرة أميمة إسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ، وفي العاصمة طور سيناء على ساحة العلم على الكورنيش، تضمن الاحتفال عروضًا فنية لفرقة تلقائيين كبار الطور بقيادة الفنانة سحر عيد، وحفل إنشاد دينى لفرقة الشيخ العربى عبد الحميد، وورشة فنون تشكيلية بعنوان الحارة المصرية فى رمضان بالمدرسة الصناعية اليوم الثالث وورشة أشغال مرأة فن الإيتامين .

وفي بيت ثقافة أبو زنيمة أقيمت محاضرة عن زكاة الفطر، وورشة حكى قصصى بثقافة دهب، وأمسية شعرية بقصر ثقافة طور سيناء، إشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.