نتيجة قصف إسرائيلي.. وصول 18 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي

وصل 18 شهيدًا، اليوم الجمعة، إلى مستشفى غزة الأوروبي، نتيجة قصف إسرائيلي أمس الخميس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و988 قتيلًا و74 ألفًا و188 مصابًا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الوزارة إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ167 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».