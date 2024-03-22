ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نتيجة قصف إسرائيلي.. وصول 18 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل 18 شهيدًا، اليوم الجمعة، إلى مستشفى غزة الأوروبي، نتيجة قصف إسرائيلي أمس الخميس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و988 قتيلًا و74 ألفًا و188 مصابًا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الوزارة إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ167 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وزارة الصحة الفلسطينية قصف اسرائيلي مستشفى غزة الأوروبي