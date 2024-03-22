بالصور.. نائب رئيس طور سيناء يتابع محطات الوقود ومواقف الأجرة

تابع أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، محطات الوقود، وموقف سيارات الأجرة بحي توشكى، بعد زيادة سعر البنزين والسولار، مؤكدًا أن الأمور مستقرة وتسير في هدوء ولا توجد أية مشاكل، جاءت المتابعة تحت إشراف مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء.

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار تماشيًا مع التغيرات العالمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وجاء بالقرار أن لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

كما جاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.

يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعًا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

433882422_722054923437280_6275593668928996055_n

431562549_722054976770608_3256116625909835883_n

431518072_722054950103944_6137126893188685991_n